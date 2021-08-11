МИД ФРГ отреагировал на дело о возможной работе британца на спецслужбу России

Министерство иностранных дел ФРГ серьезно восприняло информацию о задержании в Германии британца, которого подозревают в работе на спецслужбу России. Об этом заявил в среду, 11 августа, представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.

«Мы воспринимаем сообщение генпрокуратуры очень серьезно, шпионские действия партнеров на немецкой территории — это не то, что мы готовы принять. Поэтому мы будем внимательно следить за дальнейшим ходом расследования генпрокуратуры», — сказал Бургер на брифинге в Берлине.

О задержании гражданина Великобритании в Германии стало известно ранее в этот день.

Британца, который работал в посольстве Великобритании в Берлине, заподозрили в том, что он передал по крайней мере один раз документы, полученные им в ходе профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы. За это подозреваемый получил вознаграждение.

Посольство России в ФРГ пока не получало официальных данных о задержанном. Вместе с этим сообщения прессы посольство не комментирует.