В Германии задержали британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу

Гражданин Великобритании задержан в Германии по подозрению в работе на российскую спецслужбу. Об этом в среду, 11 августа, сообщается на сайте генеральной прокуратуры ФРГ.

Уточняется, что до задержания он работал в посольстве Великобритании в Берлине.

Так, британца Дэвида С. подозревают в том, что «самое позднее с ноября 2020 года» он сотрудничал с иностранной спецслужбой. Дома и на рабочем месте у него провели обыски.

«Он передал по крайней мере один раз документы, полученные им в ходе профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы. Подозреваемый получил вознаграждение за передачу информации наличными, сумма пока неизвестна», — отмечается в сообщении ведомства.

Операция по задержанию является результатом совместных действий Германии и Великобритании.

2 июля Рижский окружной суд оставил под арестом депутата Сейма Яниса Адамсона от партии «Согласие», обвиняемого в шпионаже в пользу России.

Ранее, 11 июня, суд Видземского предместья Риги заключил Адамсонса под стражу. Сообщалось, что решение можно оспорить в Рижском окружном суде в течение семи дней.

Само же уголовное дело против него возбуждено по ч.1 ст. 85 УК Латвии «Шпионаж». Санкции статьи предусматривают лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, сообщалось и о задержании в Латвии с последующим арестом на два месяца россиянина по тому же делу о шпионаже.

О том, что власти Латвии подозревают Адамсонса в шпионаже в пользу России, стало известно 10 июня. Большинство парламентариев сейма проголосовали за лишение Адамсонса депутатской неприкосновенности.

Также 10 июня в Польше арестовали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России. Подозреваемый работал в Польше, Евросоюзе и других странах в рамках «российских пропагандистских и дезинформационных проектов», целью которых было ослабление позиций Польши в ЕС и на международной арене, утверждали в генпрокуратуре страны.