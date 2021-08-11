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Семья олимпийской чемпионки из Китая отказалась от многомиллионной премии

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Семья 14-летней китайской олимпийской чемпионки по прыжкам с 10-метровой вышки Цюань Хунчань отказалась от премии в £30 млн (3 млрд рублей). Об этом сообщает в среду, 11 августа, The Mirror.

После победы на Олимпиаде в Токио Хуньчань заявила, что ее цель — заработать денег для того, чтобы помочь матери, которая пострадала в серьезной аварии четыре года назад. Спортсменке после признания предложили недвижимость, неограниченные запасы острых пшеничных палочек латяо (любимое лакомство чемпионки) и наличные в размере, эквивалентном 3 млрд рублей.

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При этом госпиталь в городе Чжанцян предложил оказать матери и дедушке спортсменки полный спектр медицинских услуг, добавляет «Газета.ру».

Однако отец девочки Веньмао отказался от всех предложений.

«Я благодарю всех за предложения, но не возьму ни единого пенни», — приводит Mirror слова Веньмао.

Причины своего решения мужчина не объяснил.

Цюань Хунчань выиграла золото, набрав 466,20 балла в финале соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Россиянка Юлия Тимошинина закончила соревнования на 11-й строчке (263,00), напоминает «Спорт-Экспресс».

Ранее, 6 августа, глава Ленинского городского округа Московской области Дмитрий Абаренов сообщил, что российские медалисты Олимпийских игр в Токио Евгений Рылов и Иван Гирев получили за свое достижение по миллиону рублей в качестве премий.

Рылов завоевал две золотые медали на Олимпиаде (100 м и 200 м на спине). Его результат составил 51,98 секунды, россиянин установил новый европейский рекорд. Сам Рылов после победы признался, что шел на пределе возможностей. Также спортсмен вместе с другими россиянами Иваном Гиревым, Мартином Малютиным и Михаилом Довгалюком завоевал серебряную медаль в эстафете 4х200 м вольным стилем.

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