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Uniper заявила о снятии напряжения с рынка газа в ЕС после запуска «СП-2»

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Запуск «Северного потока позволит снизить волатильность цены на газ на рынке Европы. Об этом в среду, 11 августа, заявил глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах.

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«Мы полагаем, что операционный запуск «Северного потока – 2» может помочь снизить текущее напряжение на рынке газа», — сказал он во время телеконференции с инвесторами.

По его словам, после аномально холодной зимы в Европе цены на газ значительно выросли — более чем в два раза.

«Этот и другие факторы привели к тому, что запасы газа в хранилищах оказались на уровне 66%, что ниже средних уровней за весь наблюдаемый период», — объяснил он.

Ранее в этот день Uniper заявила, что риски незавершения строительства «Северного потока снизились после сделки США и Германии.

Днем ранее строительство морского участка первой нитки газопровода было завершено. На сайте компании — оператора проекта отметили, что с 11 августа начнутся пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Все работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями.

9 августа посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что заявление США и ФРГ не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения «Северного потока , до окончания его строительства остаются считаные недели.

Ранее, 22 июля, официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США столкнулись бы с худшим для себя сценарием развития событий, если бы не отказались от введения санкций против компании — оператора «Северного потока – 2» и не пошли на сделку с Берлином.

По словам Прайса, достигнутые с Германией договоренности направлены как раз на предотвращение худшего развития событий.

21 июля Германия и США договорились по «Северному потоку – 2». По информации Госдепа, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка, принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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