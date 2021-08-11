Победившая на Играх израильская гимнастка закрыла аккаунт в Instagram

Израильтянка Линой Ашрам, завоевавшая золото в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, 11 августа закрыла свой аккаунт в Instagam.

О причинах решения спортсменки неизвестно, однако ранее россиянка Дина Аверина, завоевавшая серебряную медаль, призвала прекратить травлю израильской гимнастки в соцсетях.

Ранее, 7 августа, Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал и направил Международной федерации гимнастики (FIG) запрос по поводу судейства в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде.

Жалоба касается судейства в отношении россиянок Дины и Арины Авериных. Дина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы. При этом израильтянка допустила грубые ошибки и уронила снаряд, тогда как Аверина выступила чисто.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было несправедливым. По ее словам, Аверина не проиграла, а выиграла. Также она подчеркнула, что Ашрам допустила грубую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм.

В свою очередь Айелет Зуссман, тренер Линой Ашрам, отметила, что русские — одни из сильнейших в мире соперников, тем не менее для израильской спортсменки это было лучшее соревнование за всю историю.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняло участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, было разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды было 333 спортсмена.