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Тренер израильской гимнастки ответила на жалобы россиян на судейство

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Айелет Зуссман, тренер олимпийской чемпионки Игр в Токио в личном многоборье по художественной гимнастике Линой Ашрам, отреагировала на критику Россией судейства Олимпиады. Об этом 8 августа сообщало издание The Jerusalem Post.

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«Русские — одни из сильнейших в мире соперников, но, с точки зрения Линой, это было ее лучшее соревнование за всю историю. Я всегда знала, что она может получить любую медаль, какую пожелает»,— заявила тренер израильской спортсменки.

На вопрос о том, как она относится к заявлениям Олимпийского комитета России (ОКР), Зуссман лишь попросила позволить ей «насладиться первым местом» и тем фактом, что она воспитала олимпийскую чемпионку.

Ранее в этот день ОКР связался с Международной федерацией гимнастики (FIG), чтобы разобраться с судейством в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике. Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что прерогатива в решении сложившейся ситуации полностью принадлежит Международной федерации этого вида спорта.

7 августа ОКР сформировал и направил в Международную федерацию гимнастики запрос по поводу судейства в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх.

Жалоба касается судейства в отношении россиянок Дины и Арины Авериных. Дина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля, которая завоевала золотую медаль. При этом израильтянка допустила грубые ошибки и уронила снаряд, тогда как Аверина выступила чисто.

В свою очередь глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было несправедливым. По ее словам, Аверина не проиграла, а выиграла.

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать решение судей.

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