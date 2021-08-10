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В Германии с 11 октября перестанут бесплатно тестировать на коронавирус

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Экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию перестанут быть бесплатными в ФРГ с 11 октября. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции во вторник, 10 августа.

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«Это коснется тех, кто может сделать прививку, но не хочет. Исключения будут для тех, кто не может вакцинироваться, к примеру, по состоянию здоровья», — сказала она.

В городах Германии есть тысячи пунктов, где можно бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус. Результат теста приходит на электронную почту в течение 15 минут. В стране разрешено посещать музеи, кинотеатры и рестораны людям с отрицательным тестом, а также прошедшим вакцинацию или переболевшим COVID-19.

Ранее во вторник министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что в Германии более 1 млн подростков в возрасте от 12 до 17 лет сделали первую прививку в рамках вакцинации от коронавируса, передает RT.

По его словам, 55,1% населения Германии полностью привиты от коронавируса. Также он отметил, что вакцины в ФРГ достаточно для людей всех возрастов.

Накануне посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил в интервью «Известиям», что Германия рассматривает российское предложение о взаимном признании сертификатов о вакцинации на национальном уровне. Москва выступила с такой инициативой еще весной и рассчитывает, что Берлин одобрит ее, не увязывая вопросы вакцинации с «политическими и конъюнктурными мотивами».

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