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РФ предложила ФРГ признать сертификаты о вакцинации на национальном уровне

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Германия рассматривает российское предложение о взаимном признании сертификатов о вакцинации на национальном уровне. Москва выступила с такой инициативой еще весной и рассчитывает, что Берлин одобрит ее, не увязывая вопросы вакцинации с «политическими и конъюнктурными мотивами». Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

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«РФ еще весной 2021 года обратилась по дипломатическим каналам к германским партнерам с инициативой о запуске консультаций по взаимному признанию сертификатов о вакцинации на национальном уровне. Наше предложение, как сообщают коллеги, всё еще «рассматривается». Ведь в ФРГ декларируют готовность к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами в борьбе с пандемией», — отметил дипломат.

Посол подчеркнул: в вопросе взаимного признания сертификатов вакцинации, «увязываемого германскими партнерами с лицензированием российских препаратов к применению в рамках ЕС, не должно быть места продиктованной интересами западных фармакологических компаний недобросовестной конкуренции».

«Рассчитываем, что в конечном итоге здравый смысл возобладает над конъюнктурными и политическими мотивами и российские сертификаты о вакцинации станут рассматриваться в качестве легального основания для беспрепятственного въезда на территорию ФРГ, как это сегодня уже происходит в ряде стран ЕС», — заключил посол.

Сергей Нечаев также отметил, что российский иммуномодулирующий препарат Sputnik V, одобренный уже в 70 странах мира, — «одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин», которая «обеспечивает высокую степень защиты от всех известных штаммов коронавируса, что подтверждено широкой палитрой независимых научных оценок и доказано на практике».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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