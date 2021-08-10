Цены на газ в Европе превысили рекордные $550 за тысячу кубометров

Стоимость газа на европейском форвардном рынке на хабе TTF (Нидерланды) превысили рекордные $550 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные торгов во вторник, 10 августа.

На момент открытия торгов цена сентябрьского фьючерса составляла почти $540, в течение дня отметка достигала $553.

Также растут спотовые цены. Стоимость контракта «на день вперед» во вторник достигала $517, или €438 за тысячу кубометров. Средняя спотовая цена в августе составляет $511 против $89 в августе 2020 года.

Ранее, 6 августа, на лондонской бирже ICE Futures биржевая цена газа в Европе впервые превысила $540 за 1 тыс. куб. м. Отмечалось, что рост цен стал следствием пожара, произошедшего на заводе «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе 5 августа. На следующий день пожар потушили.

Из-за ЧП прокачка через газопровод Ямал–Европа снизилась вдвое.

1 августа «Газпром» снизил объемы закачки в крупнейшие используемые подземные хранилища Европы — в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер).

Кроме того, на 30–40% уменьшились поставки газа в Европу по газопроводу Ямал–Европа, который проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ. Компания снизила объем поставок с 84 млн куб. м (на входе в Германию) в предыдущие несколько суток до 50 млн кубов 31 июля и 60 млн куб. м (в пересчете на сутки).

В конце июня стало известно, что «Газпром» не забронировал дополнительную транзитную мощность через Украину на июль и август, несмотря на предстоящие ремонты на экспортных газопроводах. Компания не бронировала прерываемые мощности на аукционах и в мае. Сообщение о том, что бесперебойные мощности не были зарезервированы, вызвало рост цен.

Так, 29 июля спотовые котировки и фьючерсы на газ в Европе увеличились почти до $500 за 1 тыс. куб. м. Форвардные цены на этот ресурс тоже подскочили до исторических максимумов. Ближайший августовский фьючерс на площадке за сутки вырос в цене на 5,3%, до $491 за 1 тыс. куб. м.