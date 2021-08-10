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Росавиация отказалась пускать персонал аэропортов Египта в самолеты авиакомпаний РФ

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Российские авиационные власти запретили наземным службам курортных аэропортов Египта подниматься на борт воздушных судов российских авиакомпаний. Об этом заявили «Известиям» два источника в крупной российской авиакомпании.

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Это также подтверждается письмом председателя профсоюза пилотов авиакомпании «Россия» Оксаны Власенко в адрес бортпроводникам перевозчика (есть у «Известий»).

«По решению Росавиации рейсы в Египет выполняются в условиях высочайших стандартов авиационной безопасности. Наземным службам аэропортов Арабской Республики Египет запрещено подниматься на борт наших воздушных судов», — сказано в документе.

Представитель Росавиации отказался от комментариев. «Известия» направили запрос в авиакомпанию «Россия».

В настоящее время на курорты Египета из российских авиакомпаний летает только «Россия» («дочка» «Аэрофлота») совместно с туроператором «Библио-Глобус», так как в тот момент, когда оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение разрешить перевозчикам выполнять прямые полеты, регулярным назначенным перевозчиком с российской стороны была только «Россия».

Из-за этого требования уборка самолетов легла на плечи бортпроводников, отмечается в письме Власенко. «Россия» выплатит по 5 тыс. рублей каждому сотруднику за уборку самолетов в аэропортах Египта. На самолетах Boeing 747, которые начали летать на египетские курорты с 9 августа, пассажиров обслуживают по 14 бортпроводников.

«Нам удалось достичь твердой договоренности о выплате каждому бортпроводнику дополнительных пяти тысяч рублей за уборку каждого рейса (до налогообложения). Для выполнения этой функции авиакомпания в обязательном порядке будет обеспечивать вас необходимыми для этого средствами индивидуальной защиты», — отмечается в письме.

С 23 июля РФ возобновила авиасообщение с курортами Египта. Самолеты будут летать из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. В общей сложности может выполняться по 20 еженедельных рейсов, десять из которых — российской стороной и десять — египетской.

6 августа в Росавиации заявили, что восемь российских авиакомпаний получили допуски на полеты на курорты Египта. Это «Аэрофлот», «Победа» и S7, из регионов — «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind и Azur Air. Перевозчики должны получить разрешение от оперштаба.

В ноябре 2015 года рейсы на египетские курорты были запрещены после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета. На нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург в результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 224 человека.

Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в 2018 году, но рейсы были разрешены только в Каир.

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