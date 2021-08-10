Курорт Шарм-эш-Шейх в Египте обнесли стеной с камерами видеонаблюдения

Египетский курорт Шарм-эш-Шейх, с которым Россия 9 августа возобновила прямое авиасообщение спустя почти шесть лет перерыва, обнесен стеной протяженностью в 26 км с камерами видеонаблюдения через каждые 50 м. Стену построили для обеспечения безопасности туристов на курорте, ее показали российским журналистам во вторник, 10 августа.

«Мы поняли наши ошибки и исправили их — много минусов, которые у нас были. Например, в аэропорту. Вся самая современная техника в мире теперь установлена там. Также, мы окружили город Шарм-эш-Шейх по периметру 26-километровым бетонным забором с колючей проволокой. И установили четверо ворот (контрольно-пропускных пункта. — «Известия»)», — сказал журналистам губернатор провинции Южный Синай Халед Фуда в день прилета первого самолета из Москвы 9 августа.

Любой, кто приезжает из Каира в Шарм-эш-Шейх, проезжает через эти ворота. Там также установлена современная техника, огромные металлоискатели, которые «способны обнаружить всё», добавил губернатор.

После теракта на борту российского самолета, вылетевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года, было принято решение обнести этот курортный город стеной. Три года назад она была возведена, протягиваясь от горы рядом с аэропортом вдоль города на 26 км, рассказал журналистам арабский гид Айман туроператора «Библио-Глобус», который совместно с авиакомпанией «Россия» организовал прямую перевозку россиян на курорт в рамках пакетных туров.

Таким образом, Шарм-эш-Шейх оказался защищенным с одной стороны стеной, а с другой — морем. Гид добавил, что аэропорт этого города для безопасности окружили высокой стеной.

Стена имеет четыре пропускных пункта для въезда в город. Каждый из них оборудован камерами видеонаблюдения и сканерами досмотра каждой машины и туристического автобуса. У пассажиров проверяют документы, ПЦР-тесты или сертификат о вакцинации от коронавируса. Въезд в город местных жителей без разрешения на работу запрещен, рассказал журналистам арабский гид.

«Благодаря сооружению местные власти намерены повысить уровень защиты и обезопасить туристов, так как Шарм-эш-Шейх располагается всего в 360 км к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены движения исламистских повстанцев», — писала местная газета Middle Eeast Monitor в феврале 2021 года.

Губернатор Южного Синая Халед Фуда тогда говорил, что туристам на курорте ничего не угрожает, а стена — лишь мера предосторожности.

«Расстояние между курортами и местами сосредоточения исламистских повстанцев огромно. Кроме того, армия Египта сосредоточена на Северном и Южном Синае. Подозрительных лиц будут обыскивать, проверять автомобили, просто так на курорт им попасть не удастся», — указывал он.

Возведение стены вокруг курорта планировалось еще в 2005 году, однако из-за финансовых трудностей инициатива была отложена, писали местные СМИ. Но после катастрофы самолета с российскими туристами в 2015 году в Египте вернулись к обсуждению этого вопроса. Строительство стены началось в 2019 году.

Российский оперштаб по борьбе с COVID-19 решил 23 июля возобновить авиасообщение с курортами Египта. Самолеты будут летать из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. В общей сложности может выполняться по 20 еженедельных рейсов, десять из которых — российской стороной и десять — египетской.

6 августа в Росавиации сообщили, что восемь российских авиакомпаний получили допуски на полеты на курорты Египта. Это «Аэрофлот», «Победа» и S7, из регионов — «Россия», «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind и Azur Air. Затем они должны получить разрешение на авиаперевозки от оперштаба.

В ноябре 2015-го рейсы на курорты Египта были запрещены после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета. На нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 224 человека. Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в 2018 году, но рейсы были разрешены только в Каир.