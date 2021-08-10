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Более 30 детей отравились на тренировочных сборах в Ростовской области

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Уголовное дело возбуждено по факту отправления 31 ребенка на тренировочных сборах в городе Волгодонске Ростовской области. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

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По версии следствия, накануне дети в возрасте от 10 до 14 лет находились на тренировочных сборах в одном из центров загородного отдыха. После употребления пищи у юных спортсменов появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты.

Следователи провели осмотр места происшествия с участием сотрудника Роспотребнадзора. Изъяты пробы пищевой продукции, произведены смывы столовых помещений, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Сейчас состояние детей удовлетворительное.

7 августа сообщалось, что массовое отравление детей произошло в поезде Мурманск — Адлер. В больницы Краснодарского края госпитализировали 91 ребенка и нескольких сопровождающих, которые ехали из Карелии. У пациентов наблюдались признаки кишечной инфекции. Дети ужинали в вагоне-ресторане, где позднее были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку. В организациях, снабжавших продуктами и напитками пассажирский поезд, прошли обыски. Кроме того, директора вагона-ресторана и его работников задержали.

В Минздраве России в свою очередь сообщили, что состояние детей удовлетворительное. В ведомстве отметили, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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