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В Минздраве сообщили о состоянии отравившихся в поезде детей

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Состояние детей, ранее госпитализированных после отравления в поезде Мурманск–Адлер, удовлетворительное. Об этом сообщили в понедельник, 9 августа, в Минздраве России.

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«К настоящему моменту 91 ребенок, следовавший в поезде сообщением Мурманск–Адлер, с признаками кишечной инфекции госпитализирован в краевую больницу. Состояние детей удовлетворительное и стабильное», — цитирует заявление ТАСС.

В ведомстве отметили, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Правоохранители провели обыски у компаний-поставщиков продуктов в поезд Мурманск–Адлер, где отравились дети, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

Следователи осмотрели вагон-ресторан, отобрали пробы суточного рациона детей, смывов поверхностей. Также были назначены экспертизы и изъяты товарные накладные. Правоохранители допросили сотрудников компаний, поставлявших в поезд продукты и напитки, начальника поезда, директора и сотрудников вагона-ресторана и других лиц, уточняется на сайте aif.ru.

В организациях, снабжавших продуктами и напитками пассажирский поезд, прошли обыски.

В поезде ехали две группы из Карелии и Мурманской области, всего 245 детей и сопровождавшие их взрослые. В пути следования 20 детей были сняты с поезда и помещены с признаками отравления в медучреждения городов Белореченска и Апшеронска.

По оценкам врачей, у всех госпитализированных детей состояние удовлетворительное, предварительный диагноз — острый гастроэнтерит и острый энтерит.

Также отмечается, что несовершеннолетние без признаков болезни были доставлены в здравницы «Юбилейная», «Морская волна» и «Морская звезда» в районе Туапсе в Краснодарском крае.

7 августа с поезда Мурманск–Адлер в больницы Краснодарского края госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих, которые ехали из Карелии. У пациентов наблюдались признаки кишечной инфекции. Дети ужинали в вагоне-ресторане, где позднее были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, у госпитализированных выявили норовирус второго типа. Глава ведомства Анна Попова взяла ситуацию на контроль, передает RT.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

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