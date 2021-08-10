Директора вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержали по делу об отравлении детей

Директора вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер и его работников задержали по делу об отравлении детей. Об этом 10 августа сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ задержаны директор вагона-ресторана пассажирского поезда Мурманск — Адлер, повар и официант»,— рассказала она.

Директор и работники вагона-ресторана подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей).

7 августа с поезда Мурманск — Адлер в больницы Краснодарского края госпитализировали 91 ребенка и нескольких сопровождающих, которые ехали из Карелии. У пациентов наблюдались признаки кишечной инфекции. Дети ужинали в вагоне-ресторане, где позднее были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, у госпитализированных выявили норовирус второго типа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку. В организациях, снабжавших продуктами и напитками пассажирский поезд, прошли обыски.

В Минздраве России в свою очередь сообщили, что состояние детей, ранее госпитализированных, удовлетворительное. В ведомстве отметили, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Также отмечалось, что несовершеннолетние без признаков болезни были доставлены в здравницы «Юбилейная», «Морская волна» и «Морская звезда» в районе Туапсе в Краснодарском крае.