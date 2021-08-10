Прямой эфир
Общество
Директора вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержали по делу об отравлении детей
Общество
Вирусолог рассказал о необходимости прививаться переболевшим COVID-19
Мир
Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
Общество
Экс-премьера Северной Осетии задержали по делу о растрате
Мир
В Пекинском зоопарке произошла массовая драка посетителей
Мир
В США рассказали о превосходстве Су-35С над американским F-22
Общество
В парке в Красноярском крае предупредили о риске нападения медведей
Армия
Завершились совместные учения России, Узбекистана и Таджикистана
Общество
Работодатели сочли злоупотребление больничным поводом для увольнения

Директора вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержали по делу об отравлении детей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директора вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер и его работников задержали по делу об отравлении детей. Об этом 10 августа сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Качество просят во главу стола: в России предлагают пересмотреть требования к поставщикам питания в школах
С такой просьбой к правительству обратились представители региональных заксобраний

«Первым отделом по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ задержаны директор вагона-ресторана пассажирского поезда Мурманск — Адлер, повар и официант»,— рассказала она.

Директор и работники вагона-ресторана подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей).

7 августа с поезда Мурманск — Адлер в больницы Краснодарского края госпитализировали 91 ребенка и нескольких сопровождающих, которые ехали из Карелии. У пациентов наблюдались признаки кишечной инфекции. Дети ужинали в вагоне-ресторане, где позднее были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, у госпитализированных выявили норовирус второго типа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку. В организациях, снабжавших продуктами и напитками пассажирский поезд, прошли обыски.

В Минздраве России в свою очередь сообщили, что состояние детей, ранее госпитализированных, удовлетворительное. В ведомстве отметили, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Также отмечалось, что несовершеннолетние без признаков болезни были доставлены в здравницы «Юбилейная», «Морская волна» и «Морская звезда» в районе Туапсе в Краснодарском крае.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021