Просрочку нашли в вагоне-ресторане, в котором ужинали попавшие в больницу дети

Продукты с истекшим сроком годности обнаружили в вагоне-ресторане поезда Мурманск — Адлер, в котором ужинали дети, попавшие в больницу с отравлением. Об этом 8 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«При осмотре вагона-ресторана были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью», — сказал собеседник агентства.

Ранее в воскресенье стало известно, что число госпитализированных после поездки на поезде детей возросло до 87. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести.

Накануне сообщалось, что 20 детей из двух групп, направлявшихся в оздоровительный лагерь на Кубани, попали в больницы с признаками кишечной инфекции. Всего в двух группах было 246 детей и 24 сопровождающих.

Согласно предварительной информации, дети накануне ухудшения самочувствия ужинали в вагоне-ресторане. Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, у госпитализированных выявили норовирус второго типа. По факту отравления возбуждено уголовное дело.