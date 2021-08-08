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Число госпитализированных детей с поезда на Кубани возросло до 87

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Количество детей, госпитализированных на Кубани после отравления в поезде Мурманск — Адлер, увеличилось до 87, сообщили в оперативном штабе региона.

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Состояние детей оценивается как легкой и средней степени тяжести.

«В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер. На 8 августа в Туапсинской ЦРБ № 1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской — 12, в Белореченской — 8», — говорится в сообщении.

О том, что дети, направлявшиеся в оздоровительный лагерь в поезде Мурманск — Адлер попали в больницу с признаками кишечной инфекции, 7 августа сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. По факту отравления детей возбуждено уголовное дело.

Согласно предварительной информации, дети накануне ухудшения самочувствия ужинали в вагоне-ресторане. Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, причиной отравления детей стал норовирус второго типа. Глава ведомства Анна Попова взяла на контроль ситуацию с госпитализированными детьми.

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