Число госпитализированных детей с поезда на Кубани возросло до 87

Количество детей, госпитализированных на Кубани после отравления в поезде Мурманск — Адлер, увеличилось до 87, сообщили в оперативном штабе региона.

Состояние детей оценивается как легкой и средней степени тяжести.

«В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер. На 8 августа в Туапсинской ЦРБ № 1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской — 12, в Белореченской — 8», — говорится в сообщении.

О том, что дети, направлявшиеся в оздоровительный лагерь в поезде Мурманск — Адлер попали в больницу с признаками кишечной инфекции, 7 августа сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. По факту отравления детей возбуждено уголовное дело.

Согласно предварительной информации, дети накануне ухудшения самочувствия ужинали в вагоне-ресторане. Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, причиной отравления детей стал норовирус второго типа. Глава ведомства Анна Попова взяла на контроль ситуацию с госпитализированными детьми.