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В России заявили о готовности помочь США с ремонтом корабля Starliner

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Россия готова будет помочь США с ремонтом космического корабля CST-100 Starliner при необходимости. Об этом во вторник, 10 августа, заявил источник в ракетно-космической отрасли.

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«Рогозин поручил Центру Келдыша быть готовым оказать американским партнерам в НАСА и Boeing необходимую помощь в случае их обращении», — рассказал источник «РИА Новости».

Ранее, 2 августа, NASA сообщило, что запуск CST-100 Starliner должен состояться 3 августа в 01:20 по восточноамериканскому времени (20:20 мск).

В день запланированного старта стало известно, что запуск откладывается как минимум на день. В качестве причины NASA назвало техническую неисправность аппарата.

4 августа Boeing вновь отложил старт Starliner. На следующий день космический корабль из-за выявленных неполадок был увезен со стартовой площадки в цех вертикальной сборки. Его запуск отложили на неопределенный срок.

10 августа в NASA рассказали, что у Starliner проблемы с клапанами нескольких двигателей малой тяги и инженеры Boeing в настоящее время занимаются устранением неполадок клапанов в монтажном корпусе.

Корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing разрабатывается для будущих полетов американских астронавтов на орбиту. В ходе первого тестового полета корабля, который был проведен 20 декабря 2019 года, ему не удалось состыковаться с МКС. Ракета успешно вывела непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на нем возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей.

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