Boeing вновь отложил старт космического корабля Starliner

Запуск космического корабля Starliner на Международную космическую станцию (МКС) не состоится в среду, 4 августа, сообщается на сайте американской компании Boeing.

«Мы не будем завтра [в среду] осуществлять запуск Starliner. Наша команда провела включение клапанов двигательной системы сервисного модуля и возьмет паузу на то, чтобы собрать данные для последующих шагов. Мы исключили программное обеспечение из списка возможных причин неожиданных показаний позиционирования», — говорится в сообщении компании.

Отмечается также, что для завершения проверки корабля на исправность потребуется дополнительное время, и в результате NASA и Boeing не будут запускать аппарат в среду, как планировалось ранее.

«Мы собираемся позволить данным определять нашу работу. Наша команда усердно работала, чтобы обеспечить безопасность и успех этой миссии, и мы не будем запускать машину, пока она не будет полностью функционировать, и мы не будем уверены в ее готовности к полету», — сказал вице-президент и руководитель программы Boeing's Commercial Crew Program Джон Воллмер.

Предполагается, что в среду ракету и космический корабль откатят обратно в Центр вертикальной интеграции для дальнейшего осмотра и испытаний.

3 августа в день запланированного старта стало известно, что запуск откладывается как минимум на день. В качестве причины NASA назвало техническую неисправность аппарата.

До этого, 30 июля, ракету-носитель Atlas 5 с кораблем CST-100 Starliner увезли со стартовой площадки на космодроме на мысе Канаверал во Флориде из-за неблагоприятных погодных условий.

Корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing разрабатывается для будущих полетов американских астронавтов на орбиту. В ходе первого тестового полета корабля, который был проведен 20 декабря 2019 года, ему не удалось состыковаться с МКС. Ракета успешно вывела непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на нем возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей.