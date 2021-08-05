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Корабль Starliner увезли в сборочный цех из-за выявленных неполадок

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Космический корабль CST-100 Starliner из-за выявленных неполадок увезен со стартовой площадки в цех вертикальной сборки, сообщает компания-разработчик Boeing в Twitter 5 августа.

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«Starliner отправлен в цех вертикальной сборки для дальнейшей инспекции», — говорится в публикации.

Запуск корабля откладывается на неопределенный срок.

3 августа в день запланированного старта стало известно, что запуск откладывается как минимум на день. В качестве причины NASA назвало техническую неисправность аппарата.

4 августа Boeing вновь отложил старт Starliner.

До этого, 30 июля, ракету-носитель Atlas 5 с кораблем CST-100 Starliner увезли со стартовой площадки на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Тогда сообщалось, что это сделано из-за неблагоприятных погодных условий.

Корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing разрабатывается для будущих полетов американских астронавтов на орбиту. В ходе первого тестового полета корабля, который был проведен 20 декабря 2019 года, ему не удалось состыковаться с МКС. Ракета успешно вывела непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на нем возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей.

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