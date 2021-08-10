Киев указал на боязнь Германии и Франции военной мощи Украины

Причиной нежелания членства Украины в Евросоюзе (ЕС) и Североатлантическом альянсе (НАТО) со стороны Франции и Германии является боязнь украинской военной мощи. С таким заявлением во вторник, 10 августа, выступил политолог Вадим Карасев.

Он пояснил, что ни Берлин, ни Париж не готовы признать Киев частью НАТО, так как подобное действие несет в себе угрозу потенциального доминирования Восточной Европы над Западной.

«Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского Союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран», — рассказал политолог в эфире телеканала «Украина 24».

Карасев отметил, что Украина является большой территорией с большим количеством населения, и в сопоставлении «с многими балтийскими или балканскими странами» Киев располагает большой военной мощью.

«И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того как «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию», — поделился Карасев.

Ранее, 4 августа, директор по Южной и Центральной Европе Пентагона Алтон Буланд сообщил о том, что Соединенные Штаты намерены продолжить реализацию укрепления потенциала вооруженных сил Украины и модернизацию военной сферы Грузии.

7 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал Евросоюз (ЕС) выразить твердую поддержку Украине, Грузии и Молдавии, открыв странам путь к евроинтеграции.

1 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна станет членом Североатлантического альянса раньше, чем вступит в Евросоюз. По его словам, в настоящее время в альянсе, как и в 2008 году, нет консенсуса относительно графика вступления Украины, но он есть касательно самого факта вступления.

9 июня экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин указал, что заявления о перспективе Украины стать членом Европейского союза в ближайшее время являются политическими спекуляциями. По его словам, Киеву на пути в ЕС придется принимать крайне непопулярные решения.

При этом эксперты выразили уверенность, что альянс намерен использовать Украину как полигон для отработки ударов по России, проводя крупные военные учения. Так, политический консультант, телеведущий и эрудит Анатолий Вассерман отметил, что де-факто Украина уже стала частью НАТО, допуская проведение военных учений альянса над своей территорией и передавая свои вооруженные части под его командование.

В феврале 2019 года Верховная рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс Украины в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.