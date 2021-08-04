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В Пентагоне пообещали продолжить укрепление военного потенциала Украины

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США продолжат усилия по укреплению потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ) и модернизации военной сферы Грузии. Штаты призывают союзников активизировать поддержку Киева и Тбилиси. Такое заявление сделал в среду, 4 августа, директор по Южной и Центральной Европе Пентагона Алтон Буланд.

«Мы продолжим усилия по выстраиванию потенциала украинских вооруженных сил для защиты Украины, чтобы это было более эффективно, и проведению реформ оборонного сектора. Продолжим усилия по модернизации военной сферы Грузии», — сказал он в ходе выступления на видеоконференции вашингтонского атлантического совета.

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Буланд уточнил, что на саммите НАТО в Брюсселе лидеры стран-участниц подтвердили заявление о возможном членстве Украины и Грузии. По его словам, альянс «привержен предоставлению политической и практической поддержки» странам.

Он отметил, что это решение «посылает сигнал как нашим партнерам, так и потенциальным противникам».

Вместе с тем в США призвали всех своих союзников активизировать поддержку Украины и Грузии. Буланд пояснил, что проведение военных реформ, модернизация вооруженных сил и «укрепление устойчивости партнеров» важны для противодействия «всему спектру угроз в регионе».

Ранее, 7 июля, президент Литвы Гитанас Науседа призвал Евросоюз (ЕС) выразить твердую поддержку Украине, Грузии и Молдавии, открыв странам путь к евроинтеграции.

1 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна станет членом Североатлантического альянса раньше, чем вступит в Евросоюз. По его словам, в настоящее время в альянсе, как и в 2008 году, нет консенсуса относительно графика вступления Украины, но он есть касательно самого факта вступления.

9 июня экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин указал, что заявления о перспективе Украины стать членом Европейского союза в ближайшее время являются политическими спекуляциями. По его словам, Киеву на пути в ЕС придется принимать крайне непопулярные решения.

При этом эксперты выразили уверенность, что альянс намерен использовать Украину как полигон для отработки ударов по России, проводя крупные военные учения. Так, политический консультант, телеведущий и эрудит Анатолий Вассерман отметил, что де-факто Украина уже стала частью НАТО, допуская проведение военных учений альянса над своей территорией и передавая свои вооруженные части под его командование.

В феврале 2019 года Верховная рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс Украины в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.

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