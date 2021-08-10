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За два месяца лета в России утонули 778 взрослых и 208 детей

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С начала июня в России произошло свыше 1,6 тыс. несчастных случаев на воде, при этом погибли 995 человек, в том числе 208 детей, сообщили «Известиям» в пресс-службе МЧС России. Жертв могло быть больше — спасателям удалось помочь 358 утопающим, подчеркнули в министерстве.

«По-прежнему основной причиной трагедий на воде остаются купание в необорудованных местах и в состоянии опьянения, а также нахождение детей без присмотра и сопровождения взрослых», — сообщили в МЧС.

Инспекторы МЧС выявили более 13 тыс. правонарушений, совершенных отдыхающими у водоемов людьми. Всего ведомство провело свыше 16 тыс. таких рейдов.

При этом в июне-июле 2021 года зафиксировано снижение гибели на водоемах на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявили в МЧС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Течение обстоятельств: с начала лета в России утонула почти тысяча человек

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