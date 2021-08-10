Течение обстоятельств: с начала лета в России утонули почти тысяча человек
С начала лета в России утонули 995 человек, включая 208 детей, сообщили «Известиям» в МЧС России. В большинстве случаев утонувшие взрослые входили в водоемы в состоянии алкогольного опьянения и в неприспособленных для плавания местах. Дети же погибали из-за недосмотра взрослых. При этом, несмотря на аномальную жару, которая в июне и июле гнала людей в воду, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших сократилось на 20%, заявили в МЧС. Эксперты связывают это с продолжающимся уже несколько лет снижением употребления алкоголя.
Тысяча смертей
Чересчур жаркая погода и трудности с выездом на заграничные курорты летом 2021 года послужили причиной того, что россияне стали активно отдыхать на водоемах в собственной стране. В итоге с начала июня в России произошло свыше 1,6 тыс. несчастных случаев на воде. Погибли 995 человек, из них 208 детей, сообщили «Известиям» в пресс-службе МЧС. Жертв могло быть больше — спасателям удалось вытащить из воды 358 человек, отметили в министерстве. Кроме того, инспекторы МЧС провели свыше 16 тыс. рейдов в местах отдыха у водоемов и выявили более 13 тыс. правонарушений.
— По-прежнему основной причиной трагедий на воде остаются купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения, а также нахождение детей без присмотра и сопровождения взрослых, — сообщили в МЧС.
Почти тысяча смертей за июнь и июль — это много, однако меньше, чем за аналогичный период 2020 года. По сведениям МЧС — на 20%. Всего же за три летних месяца прошлого года в водоемах погибли 1511 человек.
Один из пиков по количеству смертей на воде в РФ пришелся на 2010 год — тогда в течение купального сезона утонули свыше 3 тыс. человек. В то лето в Центральной России тоже стояла аномальная жара, напомнил в беседе с «Известиями» профессор Сеченовского университета, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Дёмин. Тот факт, что в 2021 году итоговая статистика, судя по всему, не будет такой же удручающей, эксперт связал со снижением употребления алкоголя.
— В 2010 году из-за жары люди больше купались и, к сожалению, больше тонули. Этот год тоже выдался жарким, но при этом мы наблюдаем уменьшение количества утонувших. Одним из основных благоприятствующих этому факторов стало сокращение потребления алкоголя на душу населения. В 2010 году этот показатель был равен почти 16 литрам, к 2016-му он сократился почти до 11,7 литра. А уже к 2019-му, по данным Минздрава, потребление алкоголя снизилось до 9,3 литра на человека в год, — рассказал эксперт.
Корреляция между уровнем употребления алкоголя и динамикой несчастных случаев на воде прослеживается уже несколько лет, подчеркнул он.
Детская смертность на воде зачастую также бывает связана с проблемой алкоголя. Заслуженный спасатель России Александр Курсаков напомнил, что нетрезвый родитель невнимателен и хуже следит за безопасностью ребенка.
— В целом подготовка детей к внештатным ситуациям на воде у нас не очень развита. Еще в детском саду ребенка надо обучать, как вести себя, если начинаешь тонуть, но этого никто не делает. В итоге при судороге ребенок начинает паниковать и уже может не спастись, — посетовал эксперт.
Выбор места
Еще одна отмеченная МЧС причина смертельных случаев на воде — купание на диких пляжах — косвенно также связана с алкоголем, сказал Александр Курсаков.
— Большая часть происшествий на воде происходит именно в необорудованных для купания местах, где отдыхающих никто не контролирует, — добавил эксперт. — Именно там чаще распивают алкоголь.
По его словам, когда разморенный жарой и выпивкой человек входит в воду, у него может случиться мышечный спазм, вероятна потеря сознания.
— Знак о том, что купание запрещено, предупреждает о некачественном состоянии воды и о том, что в водоеме могут присутствовать водовороты и течения. Плавая там, можно не только подхватить неприятное заболевание, но и запутаться в водорослях. Если же никаких знаков нет, но вы не знаете особенностей реки или озера, все равно лучше выбрать оборудованный пляж, тем более, если вы отдыхаете с детьми, — посоветовал спасатель.
Именно такая комбинация — купание с детьми в незнакомом месте — привела к трагической гибели известного молодого ученого. 5 июля погиб крупный российский генетик Олег Балановский, отдыхавший с семьей на реке Унже в Костромской области. В какой-то момент мужчина заметил, что дети попали в сильное течение и начали тонуть. Балановский сумел вытолкать детей из опасной зоны, но на то, чтобы спастись самому, сил уже не хватило.
К сожалению, строгое следование правилам тоже не гарантия. Громкая история произошла 17 июля в Зеленоградске Калининградской области: студент из Нигерии Ричард Оказия Элуемунор утонул в Балтийском море, спасая девушку, которую бурным течением уносило на глубину. Он вытолкнул девушку на безопасное место, однако сам не смог выбраться из воды. Трагедия случилась на городском пляже, сообщил Калининградский государственный технический университет, в котором учился нигериец. По словам вдовы молодого человека, спасателей в тот момент рядом не оказалось.
Купальный сезон еще продолжается: впереди — почти месяц лета. В связи с этим МЧС напоминает, что нельзя заходить в воду в местах, где выставлены щиты с предупреждающими и запрещающими знаками, заплывать за буйки, подплывать к любым судам, прыгать с катеров, лодок, причалов и других не приспособленных для этих целей сооружений, а также распивать спиртные напитки при купании. Не рекомендуется слишком много времени проводить в воде во избежание судорог. Если это все-таки произойдет, специалисты советуют не паниковать, сделать глубокий вдох, с головой вертикально погрузиться в воду, выпрямить ноги, захватить руками большие пальцы ног и сильно потянуть на себя. Когда судорога отпустит, нужно немедленно направиться к берегу.