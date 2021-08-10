Течение обстоятельств: с начала лета в России утонули почти тысяча человек

С начала лета в России утонули 995 человек, включая 208 детей, сообщили «Известиям» в МЧС России. В большинстве случаев утонувшие взрослые входили в водоемы в состоянии алкогольного опьянения и в неприспособленных для плавания местах. Дети же погибали из-за недосмотра взрослых. При этом, несмотря на аномальную жару, которая в июне и июле гнала людей в воду, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших сократилось на 20%, заявили в МЧС. Эксперты связывают это с продолжающимся уже несколько лет снижением употребления алкоголя.

Тысяча смертей

Чересчур жаркая погода и трудности с выездом на заграничные курорты летом 2021 года послужили причиной того, что россияне стали активно отдыхать на водоемах в собственной стране. В итоге с начала июня в России произошло свыше 1,6 тыс. несчастных случаев на воде. Погибли 995 человек, из них 208 детей, сообщили «Известиям» в пресс-службе МЧС. Жертв могло быть больше — спасателям удалось вытащить из воды 358 человек, отметили в министерстве. Кроме того, инспекторы МЧС провели свыше 16 тыс. рейдов в местах отдыха у водоемов и выявили более 13 тыс. правонарушений.

— По-прежнему основной причиной трагедий на воде остаются купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения, а также нахождение детей без присмотра и сопровождения взрослых, — сообщили в МЧС.

Почти тысяча смертей за июнь и июль — это много, однако меньше, чем за аналогичный период 2020 года. По сведениям МЧС — на 20%. Всего же за три летних месяца прошлого года в водоемах погибли 1511 человек.

Один из пиков по количеству смертей на воде в РФ пришелся на 2010 год — тогда в течение купального сезона утонули свыше 3 тыс. человек. В то лето в Центральной России тоже стояла аномальная жара, напомнил в беседе с «Известиями» профессор Сеченовского университета, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Дёмин. Тот факт, что в 2021 году итоговая статистика, судя по всему, не будет такой же удручающей, эксперт связал со снижением употребления алкоголя.

— В 2010 году из-за жары люди больше купались и, к сожалению, больше тонули. Этот год тоже выдался жарким, но при этом мы наблюдаем уменьшение количества утонувших. Одним из основных благоприятствующих этому факторов стало сокращение потребления алкоголя на душу населения. В 2010 году этот показатель был равен почти 16 литрам, к 2016-му он сократился почти до 11,7 литра. А уже к 2019-му, по данным Минздрава, потребление алкоголя снизилось до 9,3 литра на человека в год, — рассказал эксперт.



Корреляция между уровнем употребления алкоголя и динамикой несчастных случаев на воде прослеживается уже несколько лет, подчеркнул он.

Детская смертность на воде зачастую также бывает связана с проблемой алкоголя. Заслуженный спасатель России Александр Курсаков напомнил, что нетрезвый родитель невнимателен и хуже следит за безопасностью ребенка.

— В целом подготовка детей к внештатным ситуациям на воде у нас не очень развита. Еще в детском саду ребенка надо обучать, как вести себя, если начинаешь тонуть, но этого никто не делает. В итоге при судороге ребенок начинает паниковать и уже может не спастись, — посетовал эксперт.

Выбор места

Еще одна отмеченная МЧС причина смертельных случаев на воде — купание на диких пляжах — косвенно также связана с алкоголем, сказал Александр Курсаков.

— Большая часть происшествий на воде происходит именно в необорудованных для купания местах, где отдыхающих никто не контролирует, — добавил эксперт. — Именно там чаще распивают алкоголь.

По его словам, когда разморенный жарой и выпивкой человек входит в воду, у него может случиться мышечный спазм, вероятна потеря сознания.

— Знак о том, что купание запрещено, предупреждает о некачественном состоянии воды и о том, что в водоеме могут присутствовать водовороты и течения. Плавая там, можно не только подхватить неприятное заболевание, но и запутаться в водорослях. Если же никаких знаков нет, но вы не знаете особенностей реки или озера, все равно лучше выбрать оборудованный пляж, тем более, если вы отдыхаете с детьми, — посоветовал спасатель.

Именно такая комбинация — купание с детьми в незнакомом месте — привела к трагической гибели известного молодого ученого. 5 июля погиб крупный российский генетик Олег Балановский, отдыхавший с семьей на реке Унже в Костромской области. В какой-то момент мужчина заметил, что дети попали в сильное течение и начали тонуть. Балановский сумел вытолкать детей из опасной зоны, но на то, чтобы спастись самому, сил уже не хватило.



К сожалению, строгое следование правилам тоже не гарантия. Громкая история произошла 17 июля в Зеленоградске Калининградской области: студент из Нигерии Ричард Оказия Элуемунор утонул в Балтийском море, спасая девушку, которую бурным течением уносило на глубину. Он вытолкнул девушку на безопасное место, однако сам не смог выбраться из воды . Трагедия случилась на городском пляже, сообщил Калининградский государственный технический университет, в котором учился нигериец. По словам вдовы молодого человека, спасателей в тот момент рядом не оказалось.