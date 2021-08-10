После месяцев бездействия авиация США вновь активизировалась в небе Афганистана. По приказу президента Джо Байдена в субботу 7 августа впервые за этот год к ударам по боевикам движения «Талибан» (запрещено в России) подключились стратегические бомбардировщики B-52H.

Пентагон уже три недели пытается притормозить наступление талибов авиаударами, но до сих пор справиться старались более скромными средствами. По ночам над страной работали переделанные из транспортных самолётов «ганшипы» AC-130 Spectre с мощным пушечным и ракетным вооружением. Не обходилось и без атак ударных беспилотников MQ-9 Reaper.

Этого оказалось совершенно недостаточно, чтобы остановить стремительный летний брицкриг «Талибана». По признанию представителей Пентагона, группировке уже удалось захватить половину — в российских терминах, райцентров — страны. Как и у нас, это обычно небольшие городки с единицами или десятками тысяч жителей. Региональные центры, столицы провинций Афганистана, годами оставались неприступными для движения. Но за первую декаду августа талибы взяли пять из 34 таких населенных пунктов. Бои идут также за знаковые Лашкаргах, Герат и Кандагар.

Главный приз, который удалось взять талибам, несмотря на бомбардировки — стратегический Кундуз у границы с Таджикистаном. Город с более чем 300-тысячным населением пал в воскресенье после непродолжительной его осады. Не помогли удары B-52 и обороне Сар-э-Пуля и Талукана.

Стратегические бомбардировщики США были вынуждены переключиться с атак скоплений боевиков и их техники на уничтожение захваченных Талибаном баз правительственных войск и брошенной на них военнуй техники, лишь недавно переданной правительству страны.

Даже после активизации самолёты США делают лишь до десятка ударных вылетов в день. Такие скромные задействованные силы показывают, что Соединённые Штаты на самом деле не хотят всерьез ввязываться в боевые действия и помогать правительству Афганистана. Задача нынешних бомбежек лишь в том, чтобы выиграть время и безопасно вывести последние 650 американских военных до 31 августа. Достаточно сравнить усилия, прилагаемые Пентагоном сейчас и те, что были в начале операции «Несокрушимая свобода» (Enduring Freedom).

Скоро нас ожидает ее печальный юбилей. 20 лет назад, 7 октября 2001 года были нанесены первые авиудары США и союзников в войне против талибов в Афганистане. В первой волне воздушных атак приняли участие полтора десятка тяжелых бомбардировщиков B-1 и B-52, десятки палубных истребителей с авианосцев в Аравийском море, пара «невидимок» B-2. Крейсера, эсминцы и подводные лодки Пентагона и Великобритании выпустили 50 крылатых ракет Tomahawk. В последующие две недели авиация продолжала утюжить объекты Талибана, выполняя в среднем 63 ударных миссии в сутки.

В последующие годы мощь авиации США и союзников во взаимодействии с наземными контингентами из 30 стран позволила очистить от радикалов основную часть территории, но не полностью истребить их. Воздушная война так и не затихла до конца. Даже в относительно спокойные годы ударные самолеты и дроны от ста до пятисот раз в месяц атаковали цели талибов и других радикальных исламистских группировок по всему Афганистану.

Сейчас же при катастрофе на фронтах кабульскому правительству не гарантирована даже нынешняя скромная помощь. Всего два месяца назад генерал Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) заявлял, что Пентагон не планирует поддерживать афганские войска своими авиаударами после завершения вывода американских войск из страны. Он пообещал лишь точечные операции против террористов, замышляющих нанести вред Соединенным Штатам. Не факт, что последние успехи исламистов заставят пересмотреть это решение.

Хотя формально на вооружении у ВВС Афганистана тоже есть почти полторы сотни военных самолетов и вертолётов, большинство из них транспортные. Два десятка легких штурмовиков A-29 Super Tucano и десяток вооруженных Cessna 208 и близко не могут заменить всю мощь союзной авиации. Их беспомощность была продемонстрирована в июне и июле.

В последние недели ВВС страны оказались перед лицом новой угрозы. Талибан начал охоту за пилотами самолетов и вертолетов правительственных сил, убив восемь военных. Их расстреливают в домах и на улицах, подкладывают бомбы в автомашины. Безопасным местом нельзя считать даже столицу — Кабул.

После вывода американских войск и гражданских подрядчиков обслуживание афганского авиапарка может стать неразрешимой проблемой. Уже сейчас ремонту вертолётов местных техников обучают через телеконференции по Zoom. Пилотов так не подготовишь, как и не передашь запчасти к технике. К концу года количество боеготовых машин может резко упасть.

Авиаподдержка США и собственных слабых ВВС была одним из немногих козырей, дававших национальной армии перевес в боях с Талибаном. Потеря его пагубно скажется на боевом духе афганских военных.

Сейчас афганское правительство пытается противопоставить наступлению несколько тысяч хорошо обученных бойцов отрядов спецназов и коммандос, которые перебрасывают вертолётами с одного угрожаемого участка на другой. Но с активизацией талибов они просто не успевают везде. Обычные же войска не проявляют энтузиазма и стойкости в бою. Солдаты и офицеры оставляют позиции без серьезного сопротивления, а иногда и вовсе переходят на сторону исламистов. Слабые и разрозненные авиаудары США никак не улучшат эту ситуацию. Но их окончательное прекращение еще больше подорвёт моральный дух и может привести к полному коллапсу армии.

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