США ввели санкции против олимпийского комитета Белоруссии

США ввели санкции против Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что США вводят самый масштабный на сегодняшний день пакет санкций против Белоруссии, целями которого стали Национальный олимпийский комитет страны, а также один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений — «Беларуськалий».

«Министерство финансов США инициирует самый крупный раунд санкций на сегодняшний день против физических и юридических лиц Белоруссии в рамках указа 13405 и указа от 9 августа 2021 года», — говорится в пресс-релизе.

Согласно документу, Национальный олимпийский комитет Белоруссии обвиняется в пособничестве отмыванию денег, уклонении от санкций, а также обходе визовых запретов.

Кроме того, под санкции попали «известные предприниматели», поддерживающие режим президента Белоруссии Александра Лукашенко и 15 аффилированных с ними компаний.

Также США ввели санкции в отношении официальных лиц Белоруссии — «руководителей, официальных лиц, топ-менеджеров» тех политических структур, которые, по мнению Вашингтона, подрывают суверенитет и безопасность республики, наносят ущерб правам человека, замешаны в махинациях на выборах и в коррупции, а также обходят санкции Соединенных Штатов.

В частности, в указе упомянуты представители исполнительных органов, агентств и дочерних структур правительства Белоруссии, руководители и представители белорусского правительства; лица, связанные с оборонным сектором, сферой безопасности, производством удобрений, табачным производством, строительным и транспортными секторами страны.

Ранее в понедельник Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии.

20 июля посол Соединенных Штатов в Белоруссии Джули Фишер заявила, что администрация США совместно со странами Евросоюза и Канадой продолжает координировать меры экономического давления на Белоруссию.

Меры Запада против Минска вводятся на фоне инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу россиянку Софью Сапегу задержали.