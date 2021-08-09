В МИД РФ оценили ситуацию с наступлением талибов в Афганистане

Наступление членов радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) в Афганистане продолжается, но Москва не располагает данными о том, что движение взяло под контроль один из ключевых городов Кундуз. Об этом заявил в понедельник, 9 августа, спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

О захвате этого города на севере Афганистана сообщалось накануне. Так, западные СМИ проинформировали о том, что все районы Кундуза, кроме аэропорта, находятся под контролем талибов. Отмечалось, что в центре города подняли флаг «Талибана».

«Зарандж (центр провинции Нимроз — Ред.) захватили, Шиберган тоже, но Шиберган еще может быть отбит. Ничего нового. Я об этом уже говорил, что развивается такой сценарий», — сказал Кабулов в беседе с «РИА Новости».

Он также поделился ожиданиями от предстоящей встречи расширенной «тройки» (РФ, КНР, США и Пакистан) по Афганистану. Она запланирована на 11 августа в столице Катара. По словам Кабулова, «ожидания самые хорошие», однако до осени ждать реальных подвижек в мирном процессе не стоит.

7 августа стало известно, что афганская провинция Джаузджан перешла под контроль талибов. Информацию подтвердил заместитель губернатора провинции Абдул Кадир Малия. По его словам, провинция полностью контролируется радикальным движением.

В тот же день министерство обороны Афганистана отметило, что минувшей ночью ВВС страны нанесли авиаудар по позициям талибов в городе Зарандж, центре провинции Нимроз. В результате атаки был ликвидирован теневой губернатор талибов провинции Абдул Халик вместе с 14 другими боевиками.

3 августа глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар рассказал, что правительство Афганистана готово работать вместе с представителями «Талибана» и сделать движение составной частью власти лишь при условии отказа движения от терроризма.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.