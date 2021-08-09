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Минимум 13 человек пострадали в ДТП с автобусом под Саратовом
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Минимум 13 человек пострадали в ДТП с автобусом под Саратовом

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Рейсовый пассажирский автобус опрокинулся в Саратовской области, пострадали 10 человек, двое находятся в тяжелом состоянии, заявил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрий Юрин.

«По уточненной информации, в ДТП на трассе всего пострадали 13 человек», — цитирует Юрина ТАСС.

По информации пресс-службы регионального главка МЧС России, инцидент произошел примерно в 1:30 мск на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска в Саратовской области.

Автобус следовал по маршруту Белгород — Саратов. Всего в транспортном средстве находились 22 человека, в том числе два водителя.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, 4 августа, в Москве рейсовый автобус № 750 столкнулся с грузовиком, пострадали 13 человек, среди которых трое детей и беременная женщина. Сообщалось, что вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал одного из пострадавших в тяжелом состоянии с места аварии.

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