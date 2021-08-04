Вертолет МАЦ эвакуировал пострадавшего в аварии на Боровском шоссе

Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии с места аварии на Боровском шоссе. Об этом сообщили в среду, 4 августа, в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД по столице.

«На момент аварии в рейсовом автобусе находилось более 30 человек. Мужчину, находящегося в тяжелом состоянии, забрал вертолет МАЦ. По предварительной информации, пострадавших в аварии детей до 16 лет нет», — рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

В управлении добавили, что пострадавшая в ДТП беременная женщина получила черепно-мозговую травму.

Ранее в среду сообщалось, что водитель автобуса, который попал в ДТП на Боровском шоссе в Москве, не справился с управлением при обгоне.

В результате аварии пострадали 10 человек, среди них ребенок 2004 года рождения, передает НСН. Одна женщина находится находится в тяжелом состоянии. Источник ТАСС в экстренных службах в то же время сообщает о 13 пострадавших.

По данным дептранса, водитель автобуса имеет 30-летний стаж работы. В Мосгортрансе он работает уже 11 лет. Перед сменой прошел медосмотр. Режим труда и отдыха не был нарушен, сообщает телеканал «360».

ДТП произошло на 29 км Боровского шоссе. В аварию попал рейсовый автобус №750, следовавший из Внуково в Саларьево.