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В России за сутки потушили 44 лесных пожара

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Лесопожарным службам в России за прошедшие сутки удалось потушить 44 пожара, сообщила в понедельник, 9 августа, Авиалесоохрана.

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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 08.08.2021 г. в России лесопожарными силами ликвидировано 44 лесных пожара на площади 18 821 гектар», — говорится в сообщении.

По данным Авиалесоохраны, к понедельнику на территории России действовало 176 лесных пожаров на площади 1,79 млн га, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, где бушуют 92 пожара на площади 1,6 млн га.

Ранее в понедельник смог от лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии накрыл столицу Республики Тыва город Кызыл.

Тогда же сообщалось, что жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров.

8 августа глава республики Айсен Николаев рассказал, что в селе Бясь-Кюель Горного района сгорело свыше 30 жилых домов, восемь хозяйственных построек. В настоящее время огонь локализован.

Также в воскресенье режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Сарове из-за пожара, который распространился из заповедника в Мордовии на территорию Нижегородской области. В Сарове работают личные составы МЧС и Росгвардии, а также аварийные подразделения города и ядерного центра.

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