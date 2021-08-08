Режим ЧС объявлен в Сарове из-за пожара в мордовском заповеднике

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в Сарове из-за пожара, который распространился из заповедника в Мордовии на территорию Нижегородской области. Соответствующее постановление подписал в субботу, 7 августа, глава города Алексей Сафонов.

«Этот шаг необходим для того, чтобы повысить мобилизацию и привлечь дополнительные силы городского, регионального и федерального уровня для ликвидации пожара», — пояснил Сафонов в своем Instagram.

По его словам, в настоящее время в Сарове работают личные составы МЧС и Росгвардии, а также аварийные подразделения города и ядерного центра. Также задействован подвижный пункт управления губернатора, пожарные расчеты Арзамаса, Дивеево, Вознесенска, Выксы и Навашино.

Крупный пожар произошел на территории государственного природного заповедника вблизи населенных пунктов в Республике Мордовия, пишет пресс-служба регионального главка МЧС. Чтобы сдержать распространение огня, на месте задействованы свыше 600 человек и 130 единиц техники.

В мероприятиях участвуют самолет Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС России, а также два самолета Ил-76 Минобороны. 7 августа на место пожара вылетели еще два самолета Ил-76 с выливными авиационными приборами.

Проводится наращивание наземной группировки, заявили в пресс-службе.

Ранее, 7 августа, в якутском селе Бясь-Кюель Горного района из-за лесных пожаров сгорело 33 жилых дома и восемь хозяйственных построек. При этом отстоять удалось 225 домов. К настоящему времени пожар в селе Бясь-Кюель локализован.

По словам главы региона Айсена Николаева, для пострадавших возведут новые домовладения за счет республиканского бюджета.

В тот же день дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Красноярска. Датчики общественников показывают сильное задымление по всему городу с многократным превышением ПДК.