В Туву пришел смог от лесных пожаров в соседних регионах

Смог от лесных пожаров в соседних регионах накрыл столицу Тувы город Кызыл. Об этом 8 августа сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

По его словам, смог пришел из Иркутской области, Красноярского края и Якутии.

«Наша республика неоднократно боролась с лесными пожарами. Страшная стихия, которая уничтожает всё на своем пути», — написал Ховалыг на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Он отметил, что с июня 75 сотрудников Тувинской авиалесоохраны помогают с тушением пожаров в Якутии и Иркутской области. Также выделены девять автомашин. Ховалыг подчеркнул, что только сообща можно ликвидировать пожары.

При этом глава региона указал, что летом 2021 года ситуация с природными пожарами в Туве спокойней, чем в предыдущие годы, но всё равно требует отслеживания.

Ранее в этот день стало известно, что жителей сел Харыялах Намского района и Кальвица Кобяйского улуса в Якутии отселяют в соседние населенные пункты в связи с угрозой лесных пожаров.

Накануне глава республики Айсен Николаев рассказал, что в селе Бясь-Кюель Горного района сгорело свыше 30 жилых домов, восемь хозяйственных построек. В настоящее время огонь локализован.

Также 8 августа режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Сарове из-за пожара, который распространился из заповедника в Мордовии на территорию Нижегородской области. В Сарове работают личные составы МЧС и Росгвардии, а также аварийные подразделения города и ядерного центра.

Тема лесных пожаров и других ЧС обсуждалась 6 августа на совещании у президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что в стране научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации природного характера, однако бывают сбои. Также он поручил все спорные вопросы о помощи пострадавшим решать в пользу граждан.