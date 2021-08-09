Минобороны начнет готовить командиров подразделений БПЛА с 2022 года

Принципиальное решение о начале подготовке в военных учебных заведениях специалистов по специальности «Применение подразделений с беспилотными летательными аппаратами» уже принято, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

Ожидается, что набор будущих командиров стартует уже в следующем году.

В качестве эксперимента подготовку курсантов по новой новой военной специальности в нынешнем году начнут на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ). Курсанты будут учиться пять лет и после выпуска получат офицерские погоны.

Как сообщили источники «Известий», если опыт подготовки командиров беспилотников на базе РВВДКУ будет признан успешным, то будет рассмотрен вопрос об организации их обучения и в других высших военно-учебных заведениях. В частности, новых специалистов могут начать готовить в одном из «пехотных» училищ: Московском высшем общевойсковом командном училище (МосВОКУ), Новосибирском (НВОКУ) или Дальневосточном (ДальВОКУ).

До нынешнего времени обучение будущих офицеров-командиров подразделений беспилотников было организовано только в одном вузе – Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, расположенной в Воронеже. Также два года назад на базе РВВДКУ началась подготовка специалистов со средним профессиональным образованием по военной специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Однако сегодня возможностей этих заведений недостаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности вооруженных сил в кадрах: подразделения беспилотной авиации сейчас создаются во всех дивизиях и бригадах сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты.

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Взошли на дрон: в РФ начинается массовая подготовка «беспилотных командиров»