Глава «Вектора» оценил введение массовой вакцинации детей от COVID-19

Для массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса оснований нет, заявил в воскресенье, 8 августа, генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

«Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Максютова, в детском возрасте болезнь переносится «принципиально легче». Однако инструмент для защиты детей от коронавируса необходимо иметь, поскольку новые варианты инфекции могут оказаться более опасными.

Ранее в воскресенье российские эксперты предупредили о росте числа случаев выявления коронавируса среди детей с началом учебного года. Они также призвали ускорить вакцинацию взрослого населения, чтобы уберечь детей от заболевания.

30 июля замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов указал, что у трети детей, переболевших коронавирусом, могут развиться осложнения в виде поражения сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта.

При этом в конце июля ученые Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) в рамках исследования выяснили, что дети чаще всего болеют коронавирусом в легкой форме и бессимптомно. Вместе с тем они отмечали, что даже детей с легкой формой коронавирусной инфекции могут госпитализировать. В частности, если им меньше трех лет или они плохо себя чувствовали перед болезнью.

Масштабная вакцинация взрослых от COVID-19 проходит в России с января 2021 года. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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