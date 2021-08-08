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«Барселона» выставила все трофеи Месси на прощальной пресс-конференции

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Футбольный клуб «Барселона» выставил все трофеи экс-капитана команды Лионеля Месси на его прощальной пресс-конференции. Об этом сообщает в воскресенье, 8 августа, «Спорт-Экспресс».

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету 34-летнего аргентинца 10 побед в национальном чемпионате Испании, по семь — в Кубке и Суперкубке Испании, четыре — в Лиге чемпионов, по три — в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

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5 августа стало известно, что Месси не смог заключить новый контракт с «Барселоной». Стороны достигли соглашения относительно нового контракта, однако из-за правил Ла Лиги оформить его не смогли.

По словам самого форварда, его огорчил тот факт, что клубу не удастся зарегистрировать его на предстоящий сезон. Как стало известно, футболист пораньше вернулся из отпуска ради подписания контракта до 2026 года, однако президент каталонского клуба Жоан Лапорта сообщил его отцу Хорхе Месси, что юридически сделку оформить не удастся.

В начале пресс-конференции 8 августа, посвященной его уходу из футбольного клуба «Барселона», футболист не сдержал эмоций и расплакался.

Позже он рассказал, что надеется на скорое возвращение в клуб. Он также признался, что сделал всё возможное для того, чтобы остаться в «Барселоне».

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня, добавляет «Газета.ру». Журналист Николо Скира уточнил, что французский клуб «Пари Сен-Жермен» предложил футболисту контракт до 2024 года с зарплатой €50 млн в год. Месси допустил свой переход в ПСЖ.

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