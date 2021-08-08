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В России за сутки выявили более 22,8 тыс. новых случаев коронавируса

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За прошедшие 24 часа в России зарегистрировали 22 866 новых случаев COVID-19, сообщили 8 августа в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Скончались за указанный период времени 787 человек, выздоровели 15 669. Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Москве (2761), Санкт-Петербурге (1907) и Подмосковье (1527).

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 6 447 750 случаев COVID-19 и 164 881 случай летального исхода. Полностью поправились человек 5 755 507.

5 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

При этом 7 августа он указал, что третья волна коронавируса более агрессивна и распространяется быстрее из-за мутации штаммов.

Министр напомнил, что защититься от коронавируса и сформировать иммунитет, который как минимум позволит избежать тяжелого течения заболевания, позволяет вакцинация. Мурашко подчеркнул, что окончательно иммунитет к коронавирусу формируется только после полного прохождения вакцинации. Именно поэтому при использовании двухкомпонентного препарата необходимо пройти полный цикл.

Министр напомнил, что вакцину «Спутник V», разработанную Центром имени Гамалеи, можно использовать беременным после 22 недель, а препарат «Спутник Лайт» подойдет для ревакцинации.

С 18 января в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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