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Гимнастка Дина Аверина завоевала серебро в многоборье на Олимпиаде

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Россиянка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, набрав 107,650 баллов. Спортсменка уступила представительнице Израиля Лине Ашрам, которой судьи поставили 107,800 баллов.

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Бронзу при этом заработала белорусская «художница» Алина Гарнасько, на ее счету 102,700 балла. На 4 месте встала сестра-близнец Дины, Арина Аверина, с 102,100 баллами.

После соревнования работа судей в ходе финала многоборья по художественной гимнастике была подвергнута критике. Так, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала судейство вопиющей несправедливостью. По ее мнению, Аверина не проиграла, а выиграла.

Винер-Усманова отметила, что взявшая золото гимнастка из Израиля Ашрам сделала серьезную ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады, как за исполнение, так и за технику и артистику.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация готовит обращения в Международную федерацию гимнастики (FIG) после финального турнира ОИ в Токио. ОКР намерен добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся турнире ОИ.

Сама Аверина также назвала судейство несправедливым. По ее словам, ей больше обидно не за то, что она взяла серебро, а именно из-за несправедливости. Аверина подчеркнула, что всегда была за чистый спорт.

В ходе соревнований сборная ОКР несколько раз подавала протесты на оценки судей россиянкам Дине и Арине Авериным, однако лишь один из них был удовлетворен — после выступления с булавами Арине добавили 0,400 балла. При этом в ходе выступления с лентой Ашрам уронила снаряд, однако судьи поставили ей 23,300 балла — лишь на 0,700 меньше, чем у Дины.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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