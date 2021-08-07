Рогозин раскрыл детали инцидента с двигателями модуля «Наука» на МКС

Двигатели модуля «Наука» после стыковки с МКС в конце июля включались из-за проблем с алгоритмами системы управления, рассказал 7 августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала Соловьев Live.

По его словам, сложно было предсказать, как поведет себя система.

4 августа в «Роскосмосе» отмечали, что нештатное включение двигателей многофункционального лабораторного модуля «Наука», пристыковавшегося к Международной космической станции, было вызвано срабатыванием системы безопасности, посчитавшей, что модуль находится в свободном полете.

Модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля. Российский космонавт Олег Новицкий на борту МКС сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о незапланированно включившихся двигателях модуля. Вскоре космонавтам удалось их отключить.

По словам руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева, внезапное включение двигателей модуля «Наука» произошло из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. Данная ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигателей модуля «Звезда», добавил он.

Представители американского сегмента МКС рассказали, что МКС совершила почти полтора оборота во время данного инцидента, повернувшись на 45 градусов. При этом отмечалось, что опасности инцидент не носил.