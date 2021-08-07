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ОКР намерен добиться разбирательства по судейству в художественной гимнастике

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Олимпийский комитет России (ОКР) направит официальное обращение в Международную федерацию гимнастики (FIG) по поводу судейства на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Оно уже находится на стадии подготовки. Об этом заявил 7 августа глава комитета Станислав Поздняков на своей странице в Instagram.

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«Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем», — написал Поздняков под опубликованным фото российских гимнасток.

По его словам, ОКР будет добиваться разбора ситуации профильным техкомитетом по судейству на турнире ОИ.

Он пообещал сделать всё возможное, чтобы обеспечить прозрачность процесса и обнародования его итогов.

«Сделаем всё возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов», — отметил Поздняков.

По его словам, российские тренеры и команда сделали всё возможное, предусмотренное правилами, чтобы исправить оценки, а протест на пересмотр решения был подан моментально.

«Но сегодня ни один челлендж, поданный по поводу баллов Дины, удовлетворен не был», — добавил Поздняков.

Также в субботу глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова подчеркнула, что судейство было вопиющей несправедливостью. По ее мнению, россиянка не проиграла, а выиграла.

Как отметила специалист, взявшая золото гимнастка из Израиля Линой Ашрам сделала вопиющую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады судей, как за исполнение, так и за технику и артистику.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала произошедшее безобразием и заявила, что арбитры не хотели отдавать российским спортсменкам золото.

Сама Аверина назвала судейство несправедливым. По ее словам, ей больше обидно не за то, что она взяла серебро, а именно из-за несправедливости. Аверина подчеркнула, что всегда была за чистый спорт.

В ходе соревнований сборная ОКР несколько раз подавала протесты на оценки судей россиянкам Дине и Арине Авериным, однако лишь один из них был удовлетворен — после выступления с булавами Арине добавили 0,400 балла. При этом в ходе выступления с лентой Ашрам уронила снаряд, однако судьи поставили ей 23,300 балла — лишь на 0,700 меньше, чем у Дины.

Как отмечает «Газета.ру», победительницей соревнований стала Линой Ашрам из Израиля. Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии. Арина Аверина на четвертом месте.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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