Найден биомаркер тяжелого течения COVID-19

Уровень содержания в сыворотке крови аминоспирта сфингозина может предсказать, в какой форме пациент перенесет COVID-19. Об этом заявили ученые из медицинского университета Южной Каролины (США), исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Были проверены почти 400 образцов сыворотки крови здоровых людей и пациентов, в разной степени тяжести переболевших COVID-19. Оказалось, что повышенные концентрации сфингозина, а также белка, участвующего в его производстве, кислой церамидазы (AC), связаны с бессимптомными инфекциями. Низкий уровень сфингозина является серьезной предпосылкой к разным проявлениям болезни. Также установлено, что у тех, кто перенес COVID-19 с симптомами, уровень сфингозина был до 15 раз ниже, чем у здоровых.

«Мы разработали этот проект в то время, когда не было успешной вакцины. Мы хотели внести свой вклад в эту область и понять, какие пациенты, подвергшиеся воздействию этого вируса, будут иметь симптомы, а какие бессимптомны», — прокомментировал итоги научной работы доктор философии, директор отдела общих ресурсов липидомики онкологического центра Холлингса и руководитель программы исследований терапии рака Бесим Огретмен,

Считается, что смертность от COVID-19 является результатом сверхактивного иммунного ответа на вирус в легких инфицированных пациентов, который вызывает тяжелый респираторный дистресс. Но симптомы сильно различаются, и ученые и клиницисты не понимали, почему у некоторых пациентов развиваются тяжелые симптомы, а у других симптомы остаются бессимптомными.

Молекулы сфинголипиды важны для целостности клеточной мембраны и коммуникации между клетками, могут регулировать воспаление и иммунную систему в ответ на различные инфекции.

В итоге оказалось, что с вероятностью 99% можно определить, у каких пациентов, у которых был положительный результат теста на антитела к SARS-CoV-2, разовьются симптомы заболевания, по сравнению с бессимптомными, используя уровни сфингозина в крови.

6 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова указала, что значительная часть заболевших COVID-19 переняли болезнь от родственников. Это обусловлено отсутствием в семьях иммунитета к коронавирусу, отметила она.

По данным Минздрава РФ, достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80–90% в стране можно за несколько месяцев.

5 августа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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