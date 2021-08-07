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МВД РФ составило портрет среднестатистического преступника

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Среднестатистический преступник в России — это мужчина без постоянного источника дохода, ранее причастный к противоправным действиям. Такой портрет составили в МВД на основе данных о состоянии преступности за полгода.

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Так, за шесть месяцев 2021 года правоохранители выявили 446 тыс. человек, совершивших преступления. Из них 64% не имели постоянного источника дохода, а 58% ранее привлекались к ответственности за незаконные деяния.

Также в МВД отметили, что за тот же период каждое третье преступление в России совершено человеком в состоянии алкогольного опьянения. При этом количество таких случаев сократилось за год на 7%.

Как правило, среди преступников больше мужчин, чем женщин. На долю иностранцев приходится менее 4% совершенных противоправных действий, при этом в большинстве случаев (80%) нарушителями закона оказываются граждане СНГ.

В июле в ведомстве рассказали о планах запустить в текущем году по всей стране специальную систему «Паутина», которая предназначена для борьбы с преступлениями и административными правонарушениями. Предполагается, что система поможет предупреждать, пресекать и раскрывать противоправные действия, в том числе позволит выявлять угнанные автомобили и машины, скрывшиеся в места ДТП.

В апреле «Паутина» уже начала работу на территории Центрального федерального округа (ЦФО).

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