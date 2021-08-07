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На Украине спрогнозировали скорый раздел страны

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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что в ближайшее время может состояться раздел Украины.

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Он рассказал, что в стране группируются радикально настроенные граждане, которых, по его мнению, могут использовать для «раскачки ситуации» и провокаций в Киеве ближайшей осенью.

«Я не хочу никого пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние. <…> Играть будут правым полем», — сказал он в эфире телеканала «Наш» 6 августа.

Экс-парламентарий утверждает, что украинских радикалов финансирует международный фонд «Возрождение». Бывший президент страны Петр Порошенко также причастен к поддержке этих групп, добавил Мураев.

В то же время, по мнению бывшего депутата, действующий украинский лидер Владимир Зеленский не понимает, что происходит в стране, из-за своего «детского мышления».

5 августа Зеленский обратился к жителям Донбасса и призвал тех, кто считает себя русским, уезжать в Россию. По его словам, такие люди совершают большую ошибку, оставаясь жить в регионе. В то же время он попросил жителей региона, считающих себя украинцами, не покидать его территорию, так как эта «земля всё равно будет деоккупирована в любом случае».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что подобными заявлениями Зеленский кидает в многонациональное население Украины «камень раздора» и добивает страну.

На следующий день уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь сказал, что всем жителям страны, кому не нравится закон о госязыке, следует уехать из Украины. По его словам, угроза языку равносильна угрозе национальной безопасности страны, существованию украинской нации и ее государства, так как язык — это «своеобразный код нации», а не только способ общения.

Российский депутат Константин Затулин такой подход назвал антирусским курсом, который может стать прологом для будущих внутренних конфликтов в стране.

7 июля бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко предрекла стране неминуемый распад. По ее мнению, Украина идет по пути потери половины своих земель и в будущем будет существовать на небольших осколках, обслуживая интересы господ-колонизаторов.

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