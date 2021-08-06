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Посол РФ прокомментировал заявление США о мониторинге выборов в ГД

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Посол России в США прокомментировал критическое заявление американского внешнеполитического ведомства о мониторинге Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выборов в Госдуму.

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«Заявление госдепартамента, мягко говоря, вызывает недоумение. Такое ощущение, что официальный представитель ведомства не в полной мере знаком с ситуацией. Напомним, что российская сторона была готова принять группу наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) в количестве не меньшем, чем структура направляла на американские президентские выборы-2020. Отказ от командирования экспертов — исключительно выбор БДИПЧ», — процитировала пресс-служба посольства Антонова на странице в Facebook.

В посольстве также подчеркнули, что независимый мониторинг за процессом голосования не в полной мере зависит от количества наблюдателей.

О том, что ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, стало известно 4 августа. Организация объяснила решение ограничениями из-за пандемии коронавируса.

В МИДе заявили, что отсутствие наблюдателей ОБСЕ на предстоящих выборах в ГД не окажет влияния на качестве наблюдательного процесса. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что РФ так и не получила внятных объяснений, почему параметры, приводившие к успешным результатам мониторинга в реалиях других государств, оказались неприменимы к России

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ. По словам замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, отказ ОБСЕ посылать наблюдателей, скорее всего, свидетельствует о намерении Запада не признавать результаты голосования. Данное решение организации соответствует общей стратегии Запада по давлению на Россию, посчитал он.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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