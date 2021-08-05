Депутат объяснил давлением на Россию отказ ОБСЕ отправлять наблюдателей

Отказ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) посылать наблюдателей на выборы в Госдуму РФ, скорее всего, свидетельствует о намерении Запада не признавать результаты голосования. Такое заявление в четверг, 5 августа, сделал замглавы комитета Госдумы по международным делам, заместитель председателя КПРФ Дмитрий Новиков.

Данное решение организации соответствует общей стратегии Запада по давлению на Россию, считает депутат.

«Если вы посмотрите круг тех стран, которые выступили с этим обращением, то вы увидите, что именно эти государства наиболее последовательно вместе с США пытаются оказывать на Россию давление с помощью укрепления структур НАТО, дипломатического и экономического воздействия», — указал он в беседе с РЕН ТВ.

Новиков добавил, что представители ОБСЕ посещали Москву весной, проводили встречи и были нацелены на работу. Вместе с тем решения принимают не они, это происходит «в высоких кабинетах», подчеркнул депутат.

В этот день похожее мнение высказал политолог Сергей Марков. По его словам, такое решение ОБСЕ основано на намерении признать выборы в России в 2021 году в парламент недействительными.

О том, что ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму России, стало известно 4 августа. Данное решение в организации объяснили ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Председатель комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий посчитал данное решение ОБСЕ политизированным. По его мнению, «это своего рода показательный демарш».

Российский политолог Дмитрий Солонников, в свою очередь, назвал провокацией отказ ОБСЕ посылать наблюдателей на выборы. Он полагает, что в Европе планируют документы о непризнании результатов выборов в Госдуму России. По его словам, никаких препятствий для того, чтобы мониторинг выборов в Госдуму состоялся, нет и, судя по всему, это решение в ОБСЕ приняли уже давно.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.