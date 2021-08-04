Слуцкий назвал решение ОБСЕ по наблюдателям на выборах политизированным

Отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы в Госдуму обусловлен политическими причинами. Такое мнение в среду, 4 августа, высказал председатель комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с журналистами.

Ранее в этот же день стало известно, что БДИПЧ ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу РФ. Свое решение организация объяснила ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«На мой взгляд, это своего рода показательный демарш. Ссылки на невозможность осуществлять мониторинговую миссию в сокращенных объемах из-за пандемии не совсем состоятельны и больше выдержаны в духе пресловутых двойных стандартов», — отметил парламентарий.

Также в среду глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что ограничений по количеству наблюдателей на избирательных участках на выборах в Госдуму в сентябре этого года в связи с пандемией коронавируса не планируется.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что политические партии и Общественная палата России подписали соглашение о наблюдении за выборами.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.