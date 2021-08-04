ЦИК не будет ограничивать число наблюдателей на выборах в Госдуму

Ограничений по количеству наблюдателей на избирательных участках на выборах в Госдуму в сентябре этого года в связи с пандемией коронавируса не планируется, заявила в среду, 4 августа, глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

По ее словам, в общей сложности в кампании можно задействовать до 500 тыс. наблюдателей от партий, одномандатников, а также общественных наблюдателей.

«Мы, наоборот, создаем все условия для того, чтобы у наблюдательского сообщества были все необходимые возможности для обеспечения непрерывного наблюдения в течение трех суток, сменяя друг друга на основе гибкого графика, удобного для каждого наблюдателя. Нет проблемы в обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности всех, включая наблюдателей», — уточнила Памфилова в интервью «РИА Новости».

Так как не все партии могут обеспечить необходимое количество наблюдателей, важно, чтобы кандидаты-одномандатники и партии готовили наблюдателей, отметила она.

«И, конечно, тут огромным подспорьем является институт общественного наблюдения, введенный в 2018 году. Мы надеемся, что на этой федеральной кампании в общей сложности может быть до 500 тыс. наблюдателей — от партий, одномандатников, общественных наблюдателей», — добавила Памфилова.

Ранее в среду Памфилова заявила, что для голосования на сентябрьских выборах в Госдуму планируется открыть 348 зарубежных избирательных участков. Исключением, по ее словам, станут Йемен, Ливия и Грузия.

21 июля политические партии и Общественная палата России подписали соглашение о наблюдении за выборами. Подписанное соглашение предусматривает «проведение взаимных консультаций, посвященных участию представителей сторон в наблюдении за голосованием», также соглашение предполагает взаимное обсуждение стандартов и методик наблюдения и обучение наблюдателей.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.