Политолог объяснил решение ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в ГД

Решение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не присутствовать на выборах в Госдуму обсуловлено двумя причинами — стратегической и тактической. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков в беседе с РЕН ТВ.

Тактическая, как считает эксперт, заключается в том, что Россия приняла решение ограничить число наблюдателей определенным количеством. Так Россия показала, что «она будет определять условия», на которых представители ОБСЕ будут осуществлять наблюдение за выборами, отметил Марков.

«Эти структуры ОБСЕ, прежде всего БДИПЧ (Бюро по демократии и правам человека), которое контролируется в основном американскими спецслужбами, они приняли решение, что будут сами командовать, решать, ни на какой компромисс они не захотели пойти. Честно говоря, хотели бы послать наблюдателей реально, то они, конечно, нашли бы какой-то компромисс. Они вообще не хотят посылать наблюдателей», — подчеркнул он.

Стратегическая причина же основывается на намерении признать выборы в России в 2021 году в парламент недействительными, убежден эксперт.

«Это решение было принято еще раньше — примерно осенью 2020 года по итогам беспорядков в Белоруссии. Это решение связано с беспорядками в Белоруссии, потому что беспорядки в Белоруссии организовали не американские спецслужбы. Их организовали польские спецслужбы», — добавил политолог.

О том, что ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму России, стало известно 4 августа. Данное решение в организации объяснили ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Председатель комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий посчитал данное решение ОБСЕ политизированным. По его мнению, «это своего рода показательный демарш».

Российский политолог Дмитрий Солонников в свою очередь назвал провокацией отказ ОБСЕ посылать наблюдателей на выборы. Он полагает, что в Европе планируют документы о непризнании результатов выборов в Госдуму России. По его словам, никаких препятствий для того, чтобы мониторинг выборов в Госдуму состоялся, нет и, судя по всему, это решение в ОБСЕ приняли уже давно.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.