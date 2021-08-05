Политолог назвал провокацией отказ ОБСЕ отправлять наблюдателей

Российский политолог Дмитрий Солонников назвал провокацией отказ ОБСЕ посылать наблюдателей для контроля за ходом выборов в Госдуму. Об этом сообщил в четверг, 5 августа, в беседе с РЕН ТВ.

«Скорее всего, речь идет о провокации, потому что раз в Европе уже начались разговоры о том, что готовят документы, чтобы не признавать выборы в Государственную думу Российской Федерации в нынешнем году, то и нынешний шаг находится в этой же череде событий», — отметил политолог.

По его словам, никаких препятствий для того, чтобы мониторинг выборов в Госдуму состоялся, нет, и, судя по всему, это решение в ОБСЕ приняли уже давно.

Кроме того, политолог допустил, что после этого ситуация в западном медийной пространстве будет трактоваться как то, что выборы в России прошли вообще без международного контроля, а это, в свою очередь, может грозить дезинформацией.

«Нагнетание политической напряженности — это то, что сейчас делает Евросоюз и целый ряд его политических институтов. Посмотрим, выборы в Белоруссии тоже признавались нелегитимными, и никаких проблем не было», — добавил он.

Солонников также выразил мнение, что обострение на восточном фронте ЕС будет продолжаться и дальше, и вполне вероятно, что данный сценарий будет готовиться и для России

4 августа Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявило о намерении не направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу. Свое решение организация объяснила ограничениями из-за пандемии COVID-19.

В это же день политолог, первый заместитель Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк предположил, что мотивы у решения ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в ГД в Россию — исключительно политические. Он также указал на тот факт, что в одни страны ОБСЕ посылает несколько человек, а в другие — сотни миссионеров. При этом в отношении России всегда рекордные показатели.

В свою очередь, глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что ограничений по количеству наблюдателей на избирательных участках на выборах в Госдуму в сентябре этого года в связи с пандемией коронавируса не планируется.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.