Политолог оценил решение ОБСЕ не отправлять наблюдателей на выборы в Госдуму

ОБСЕ — влиятельная и уважаемая организация, однако качество мониторинга не изменится, если ее квота будет распределена между другими наблюдателями. Такое мнение в среду, 4 августа, выразил политолог, член ОПРФ, первый заместитель Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.

Ранее в этот же день стало известно, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу. Свое решение организация объяснила ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По мнению политолога, мотивы у этого решения — исключительно политические. Данюк напомнил, что такое происходит не в первый раз — подобные решения ОБСЕ принимала в 2007 и 2008 годах, аргументируя это несогласием с числом состава миссии наблюдения.

При этом, по словам эксперта, число миссионеров, которые организация посылает в разные страны, существенно отличается.

«Нужно смотреть на практику, которая последнее время имеет место быть, — в ОБСЕ это уже не практика, а стратегия — в одни страны ОБСЕ посылает несколько человек, а в другие — сотни миссионеров. При этом в отношении России всегда рекордные показатели», — сказал Данюк «Известиям».

Член ОПРФ также отметил странность в позиции ОБСЕ, которая ссылается не на международные договоренности, а на внутренние бюрократические документы.

«То есть Россия никогда не ставила подпись на внутренние бюрократические документы, однако предъявляется это как обязательство, которое Россия должна на себя принимать <...> Мы видим, что если почитать доклад миссии БДИПЧ ОБСЕ, качество документа крайне низкое. По сути, этим докладом ОБСЕ обнародовала конспект плана по делигитимации российских выборов и, согласно этому документу, эксперты миссии (в теории) должны были выискивать огрехи целенаправленно, то есть дискриминировать выборы», — подчеркнул Данюк.

Политолог подчеркнул, что позиция России сводится к тому, что в стране готовы и открыты к наблюдателям из других государств.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.