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В МИДе оценили отсутствие наблюдателей ОБСЕ на предстоящих выборах в ГД

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Отсутствие наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) на выборах в Госдуму не окажет влияния на качестве наблюдательного процесса. Об этом в пятницу, 6 августа, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Олег Гаврилов в ходе совещания временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела.

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«Мы исходим из того, что отказ БДИПЧ никак не скажется на качестве наблюдательного процесса, в том числе потому, что квоту Бюро, если оно будет упорствовать в своем нежелании приехать в Россию, наверняка с удовольствием выберут другие многочисленные многосторонние независимые мониторинговые структуры, также получившие от нас приглашения», — сказал он.

Также Гаврилов отметил, что в ведомстве разочарованы решение БДИПЧ ОБСЕ которое, по его словам, было принято в одностороннем порядке. Кроме того, дипломат подчеркнул, что РФ так и не получила внятных объяснений, почему параметры, приводившие к успешным результатам мониторинга в реалиях других государств, оказались неприменимы к России, пишет «Газета.ru».

«Всё это сильно напоминает <…> логику в духе «либо по-нашему, либо никак». И это, конечно, не оздоравливает диалог с бюро, скорее, его затрудняет», — заключил он.

О том, что ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, стало известно 4 августа. Организация объяснила решение ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ. По словам замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, отказ ОБСЕ посылать наблюдателей, скорее всего, свидетельствует о намерении Запада не признавать результаты голосования. Данное решение организации соответствует общей стратегии Запада по давлению на Россию, посчитал он.

При этом 5 августа в пресс-службе БДИПЧ «Известиям» заявили, что Бюро не будет давать оценку выборам в Госдуму, уточнив, что вопрос их признания не входит в сферу компетенции организации.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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