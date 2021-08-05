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Политика
Три партии присоединились к соглашению ЕР о безопасных выборах в Госдуму

Памфилова отреагировала на отказ ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы в ГД

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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова глубоко сожалеет в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на ответ Памфиловой на письмо директора БДИПЧ Маттео Мекаччи.

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«Мы искренне рассчитывали, что миссия состоится и ее участники смогут в полной мере оценить уровень и качество организации проведения выборов в сентябре», — говорится в письме Памфиловой.

Она также высказала надежду, что решение может быть пересмотрено, учитывая наработанный БДИПЧ опыт наблюдения в формате ограниченных и специальных миссий.

«За последние два года БДИПЧ наработало определенный опыт по направлению в санитарно-эпидемиологических условиях существенно сокращенных мониторинговых групп... При этом состав миссии БДИПЧ, приглашенной в Россию, намного превосходит вышеуказанные группы», — подчеркнула глава ЦИК РФ.

Накануне стало известно, что БДИПЧ ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму. Организация объяснила решение ограничениями из-за пандемии COVID-19.

Политолог Дмитрий Солонников назвал провокацией отказ ОБСЕ посылать наблюдателей для контроля за ходом выборов в Госдуму. По его словам, никаких препятствий для того, чтобы мониторинг выборов в Госдуму состоялся, нет, и, судя по всему, это решение в ОБСЕ приняли уже давно.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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